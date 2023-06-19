Bertambah 73 Kasus, Berikut Sebaran Covid-19 Hari Ini di 34 Provinsi

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Senin, 19 Juni 2023 bertambah 73 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.811.201 kasus.

Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbanyak yakni, 23 disusul DKI Jakarta sebanyak 13 kasus, dan Banten 7 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 11.515 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 186 orang. Sehingga total sebanyak 6.639.751 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal nihil, sehingga total meninggal menjadi 161.844 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Berikut sebaran kasus positif Covid-19 hari ini:

1 JAWA BARAT 23

2 DKI JAKARTA 13

3 BANTEN 7

4 DI YOGYAKARTA 5

5 BALI 4.

6 SUMATERA UTARA 4

7 JAWA TIMUR 3

8 KALIMANTAN TIMUR 3

9 KALIMANTAN UTARA 3

10 LAMPUNG 2