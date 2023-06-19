Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, KPU Janji Sampaikan Informasi Secara Terbuka ke Masyarakat

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:43 WIB
Pemilu 2024, KPU Janji Sampaikan Informasi Secara Terbuka ke Masyarakat
Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Dewan Pers (Foto: Erfan Maruf)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk memberikan informasi secara terbuka terhadap setiap pertanyaan masyarakat melalui media. Bahkan, media diberikan kebebasan bertanya terhadap apa pun kepada pimpinan KPU.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas & Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Reni Rinjani dalam acara 'Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024' di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Kami buka akses yang luas untuk rekan rekan media untuk jurnalis supaya mendapat jawaban atas pertanyaan media mewakili masyarakat agar bisa dijawab kepada media. Kami buka akses sumbernya langsung dari pimpinan KPU. Itu komitmen kami," kata Reni.

Bahkan, Pimpinan KPU secara rutin mengundang para jurnalis untuk bertanya dan mengonfirmasi isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai upaya memberikan informasi secara terbuka dalam Pemilu 2024.

"Pimpinan KPU secara rutin mengundang secara berkala duduk bersama bertanya apa saja dan mengonfirmasi apa saja. Memang ada hal-hal yang of the record. Namun, pertanyaan yang mewakili media sudah terjawab," katanya.

