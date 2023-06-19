BNPB: 1.778 Kejadian Bencana Alam Terjadi Sejak Awal hingga Pertengahan 2023

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.778 kejadian bencana terjadi sejak awal tahun 1 Januari hingga 19 Juni 2023. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Tercatat bencana banjir sebanyak 658 kejadian, cuaca ekstrem 605 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 321 kejadian. Sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 154 kejadian.

“Sampai tanggal 19 Juni 2023 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.778 kejadian. Bencana menimbulkan korban meninggal dunia 156 jiwa, hilang 8 jiwa, 5.496 luka-luka dan terdampak, dan mengungsi sebanyak 2.871.296 jiwa,” ungkap BNPB dalam keterangan resminya, Senin (19/6/2023).

BACA JUGA:

BNPB melaporkan sebanyak lima provinsi yang mengalami kejadian bencana terbanyak yakni di Jawa Barat sebanyak 337 kejadian, Jawa Tengah 318 kejadian, Jawa Timur 94 kejadian, Aceh 83 kejadian, dan Kalimantan Selatan 78 kejadian.

BACA JUGA:

Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana selama hampir enam bulan ini juga menimbulkan kerugian materiil seperti rumah rusak dengan total 19.824 unit yang terdiri dari 2.539 rumah rusak berat, 2.732 rumah rusak sedang, 14.553 rumah rusak ringan.