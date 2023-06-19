Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tampung Korban TPPO, Pamen Polda Lampung Bakal Diperiksa Propam Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:33 WIB
Tampung Korban TPPO, Pamen Polda Lampung Bakal Diperiksa Propam Polri
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ramadhan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Propam Polri akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Pamen Polda Lampung, yang rumahnya diduga disewa menjadi penampungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Jadi terkait anggota Polri ya berpangkat Pamen, itu akan dilakukan pemeriksaan ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Menurut Ramadhan, pihak Propam akan melakukan pengusutan terkait dengan rumah dari Pamen Polda Lampung tersebut.

Dalam hal ini, yang akan di dalam adalah apakah ada keterlibatan secara langsung Pamen Polda Lampung dalam tindak pidana perdagangan manusia tersebut.

"Apakah ada keterlibatan yang bersangkutan atau hanya sebagai pemilik rumah saja. Sampai saat ini kami belum mendapat informasi terkait hal tersebut," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, Polda Lampung menangkap empat tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) jaringan Timur Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement