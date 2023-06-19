Pengamat Sebut Akan Babak Belur jika Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut

JAKARTA - Pengamat politik hukum dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, jika kewenangan Kejaksaan mengusut korupsi dihapus, justu Indonesia akan babak belur. Dalam kondisi korupsi yang sangat marak, tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian saja.

"KPK inikan lembaga ekstra ordinary yang pada waktunya nanti akan selesai. KPK tidak akan ada selamanya," kata Ray Rangkuti dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Menurut Ray, jika kewenangan Kejaksaan dicabut dan hanya mengandalkan kepolisian. "Pertanyaannya, apa iya persoalan korupsi hanya akan ditangani Polisi saja? Apa mereka sanggup?" tanya dia.

Dipaparkannya, dalam kondisi darurat tidak semua hal yang sifatnya teori penegakan hukum bisa diterapkan.