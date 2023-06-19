Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keseruan RPA Perindo Nobar Indonesia Vs Argentina Bersama Bacaleg DPRD DKI di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:57 WIB
Keseruan RPA Perindo Nobar Indonesia Vs Argentina Bersama Bacaleg DPRD DKI di Jaksel
Nobar Indonesia vs Argentina bersama RPA Perindo dan bakal Caleg Perindo Alva Ruslina (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo menggelar nonton bareng (nobar) laga Fifa Matchday antara Indonesia melawan Argentina di angkringan Bang R, Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023) malam bersama bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina.

Nobar diwarnai keseruan lantaran banyaknya kader yang hadir di lokasi. Berdasarkan pantauan, terdapat puluhan kader yang ikut nobar laga Fifa Matchday tersebut di angkringan Bang R. Banyak pula warga sekitar yang turut hadir dalam kegiatan nobar tersebut, baik dewasa maupun anak-anak.

Sambil ngopi dan makan cemilan, para kader dan warga tampak antusias menonton laga tersebut yang ditampilkan melalui layar proyektor lebar. Dalam kegiatan nobar itu, ada pula bagi-bagi hadiah dan doorprize untuk warga yang bisa menjawab pertanyaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina sekaligus Wakil Ketua DPW RPA Perindo DKI. Hadir pula Ketua DPP Bidang Data dan Informasi RPA Perindo, Kenzo Farell berserta jajaran dan para kader RPA Perindo.

Tampak para kader dan warga riuh, berteriak, dan bertepuk tangan kala pemain Indonesia membawa bola menuju ke arah gawang Argentina. Begitu juga sebaliknya, kala pemain Argentina membawa bola mengarah ke gawang Indonesia pun dipenuhi ruah dan tepuk tangan.

(Arief Setyadi )

      
