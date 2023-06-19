Gelar Workshop, Dewan Pers Dorong Kesamaan Pandangan dalam Pemberitaan Pemilu 2024

JAKARTA - Dewan Pers mengupayakan adanya kesamaan pandangan dari partai politik (parpol), penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan insan pers tentang pemberitaan pemilu melalui penyelenggaraan Workshop Peliputan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu kepada wartawan di Kantor Dewan Pers, Jakarta usai memberikan sambutan dalam 'Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024' di Hall Dewan Pers, Jakarta.

"Kami juga undang partai politik, penegak hukum, pemangku kepentingan untuk duduk bareng, termasuk KPU, Bawaslu untuk sama-sama memiliki kesamaan pandangan tentang pemberitaan pemilu," kata Ninik.

BACA JUGA: Dewan Pers Minta Parpol Tak Kikir Informasi pada Jurnalis

Anggota Dewan Pers Totok Suryanto telah menyampaikan, workshop yang diikuti pula oleh sebelas konstituen Dewan Pers itu akan digelar di 23 atau 24 titik mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Meskipun begitu, Dewan Pers belum mengungkapkan tanggal penyelenggaraan workshop tersebut. Ninik mencontohkan, kesamaan pandangan yang perlu diatur dalam pemberitaan pemilu itu adalah mengenai kecepatan publikasi berita.

Saat ini, dia menilai belum ada kesamaan pandangan terkait dengan hal itu, terutama antara insan pers dan partai politik.

"Ada keluhan, ini beritanya penting, teman-teman media sudah mau memberitakan, tapi butuh konfirmasi, enggak dapat misalnya (dari parpol). Padahal di era digital ini, pemberitaan enggak bisa lama. Sekarang, ya sekarang juga harus ditayangkan. Nah, itu yang para teman-teman parpol juga harus memahami kebutuhan informasi ini," ujarnya.