HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024, Insan Pers Diminta Utamakan Kepentingan Rakyat dalam Pemberitaan

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:18 WIB
Pemilu 2024, Insan Pers Diminta Utamakan Kepentingan Rakyat dalam Pemberitaan
Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Dewan Pers (Foto: Erfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Insan pers diminta mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas Tanah Air.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat memberikan sambutan dalam acara 'Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024' di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Pers yang digunakan ini harusnya mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu ataupun pemilih modal sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil," kata Ninik.

Ninik mengingatkan, pengutamaan kepentingan rakyat itu dapat dilakukan oleh insan pers dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik.

Insan pers Indonesia juga diminta agar dalam menyajikan berita tidak melebihkan ataupun mengurangi informasi yang dibutuhkan publik. Langkah tersebut dilakuka agar masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
