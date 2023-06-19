Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu: Pers Koalisi Strategis Jadikan Pemilu 2024 Lebih Demokratis

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:44 WIB
Bawaslu: Pers Koalisi Strategis Jadikan Pemilu 2024 Lebih Demokratis
Kick off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Dewan Pers (Foto: Erfan Maruf)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai insan pers merupakan koalisi strategis Bawaslu RI dalam menjadikan Pemilu 2024 lebih aman, nyaman, dan demokratis. Hal itu bahkan tertuang menjadi salah satu pilar demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono saat memberikan arahan dalam "Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024" di Hall Dewan Pers, Senin 19 Juni 2023.

"Pers menjadi koalisi strategis Bawaslu menjadikan pemilu ke depan lebih aman, nyaman, dan demokratis," ujar Totok.

Dia menambahkan, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebelumnya, Totok telah menyampaikan bahwa pemilu dan wartawan bagaikan ikan dan air yang tidak dapat dipisahkan sehingga penyelenggaraan pemilu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa keberadaan wartawan.

"Kalau enggak ada pemilu, enggak ada wartawan. Ya, bagaimana? Wong ikan kok enggak ada airnya. Ikan kok bisa hidup di air, ya, enggak mungkin. Keduanya bagian tak terpisahkan," ujar Totok.

