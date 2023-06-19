Gempa M4,6 Guncang Mojokerto, Getaran Dirasakan hingga Pasuruan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Mojokerto, Jawa Timur, Senin 19 Juni 2023, pukul 20.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 9 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di darat 10 km Timur Laut Kabupaten Mojokerto pada koordinat 7.49 Lintang Selatan – 112.54 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.6, 19-Jun-23 20:44:01 WIB, Lok:7.49 LS, 112.54 BT (Pusat gempa berada di darat 10 km Timur Laut Kab. Mojokerto), Kedalaman:9 Km Dirasakan (MMI) IV Mojokerto, IV Pasuruan,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan gempa dirasakan dengan skala (MMI) IV di Mojokerto, IV Pasuruan.

(Awaludin)