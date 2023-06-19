Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Nobar Indonesia Vs Argentina, RPA Perindo Hadir di Tengah Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:07 WIB
Gelar Nobar Indonesia Vs Argentina, RPA Perindo Hadir di Tengah Masyarakat
Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo Kenzo Farel (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo menggelar nonton bareng laga Fifa Marchday antara Indonesia melawan Argentia di Angkringan Bang R, Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023) malam bersama bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina. Hal itu sebagai salah satu bukti Partai Perindo hadir dan berbaur bersama masyarakat.

"Agenda hari ini bertepatan dengan pertandingan bola, kami diundang Bu Alva ada nobar Argentina melawan Indonesia, maka itu kami dari DPP Partai Perindo juga ada perwakilan dari DPD Jakarta Selatan sangat mensupport agenda hari ini," ujar Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo, Kenzo Farel di lokasi, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, Alva Ruslina merupakan sosok sahabat UMKM, yang mana memiliki peranan besar pula di dalam DPW Partai Perindo. RPA Perindo pun menggelar nobar bersama warga Tebet salah satunya menjadi bukti Perindo hadir dan berbaur bersama masyarakat.

"Kami RPA Perindo hadir turun langsung pada masyarakat bawah, terutama pendampingan kasus yang terjadi seperti pelecehan seksual pada anak. Hari ini kiranya dengan agenda nobar kita bisa berbaur dengan masyarakat tuk mengenalkan pada masyatakat di Tebet ini, khususnya partai Perindo hadir," tuturnya.

