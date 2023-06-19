Abdul Khaliq Paparkan Tiga Keutamaan Puasa Sunah Dzulhijjah, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menjelaskan beberapa keutamaan berpuasa sunah di bulan Dzulhijjah.

Menurutnya, Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT dan memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan lainnya.

Abdul Khaliq Ahmad -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyebutkan, ada tiga keutamaan berpuasa di Dzulhijjah.

Pertama, dilipatgandakan pahala bagi siapa yang berpuasa di Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari yang Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.

"Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 10 tahun berpuasa, satu malam mendirikan salat malam setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar," kata Khaliq, Senin (19/6/2023).

Kedua, keutamaan berpuasa di bulan Dzulhijjah adalah penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, puasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang.

"Artinya puasa Arafah pada 8 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi dua tahun kita dihapuskan dosanya yang telah dan akan," ujar Khaliq.

"Itu keutamaan dari berpuasa di bulan Dzulhijjah khususnya pada tgl 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah," sambungnya.