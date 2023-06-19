Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Bakti Kominfo, Kejagung Periksa 1 Saksi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:12 WIB
Kasus Bakti Kominfo, Kejagung Periksa 1 Saksi
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. (Okezone/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa satu orang karyawan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

"Memeriksa satu orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS)," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).

Satu orang yang diperiksa tersebut adalah karyawan PT Gratindo Dwi Makmur, berinisial W. Dia diperiksa dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022.

"Dia diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192839/kejagung-j14R_large.jpg
Sepanjang 2025, Kasus Riza Chalid hingga Nadiem Jadi Perkara Paling Besar Rugikan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191728/jaksa_agung_serahkan_rp6_triliun_ke_negara-6T0Q_large.jpg
Jaksa Agung Tegaskan Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Prabowo Bukan Hasil Pinjaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191362/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-aOG6_large.jpg
Kejagung Tetapkan Kepala Kejari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Duit Rp840 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191204/kejagung-7hok_large.jpg
Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Usai OTT KPK, Pengamat: Peringatan agar Tak Main Perkara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191189/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-UKFW_large.jpg
Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188623/direktur_penuntutan_kejagung_riono_budisantoso-PaLq_large.jpg
Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement