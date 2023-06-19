Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berikan 22 Pemuda Palestina Beasiswa Kuliah di Unhan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:49 WIB
Prabowo Berikan 22 Pemuda Palestina Beasiswa Kuliah di Unhan
Prabowo berikan beasiswa ke 22 pemuda Palestina. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (19/6/2023). Mendampingi Zuhair Al-Shun adalah Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian.

Prabowo menyaksikan penandatanganan antara Pemerintah Palestina dengan Unhan terkait kerja sama pendidikan. Prabowo memberikan beasiswa ke 22 pemuda Palestina untuk berkuliah di Unhan.

"Pada hari ini baru saja kita saksikan bersama penandatanganan kerja sama antara rektor Universitas Pertahanan dengan Palestina, di mana kerja sama ini meliputi beasiswa untuk pemuda pemudi Palestina untuk menjadi adat siswa di Unhan," kata Prabowo Subianto.

"Programnya tahun ini kalau tidak salah 22 tempat, 22 pemuda-pemudi Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dengan Unhan di bidang kedokteran, farmasi, teknik dan MIPA, matematika dan ilmu pasti alam, kimia, biologi, fisika. (Bidang) teknik ada teknik sipil dan sebagainya, kedokteran dan farmasi," lanjut Prabowo.

Ia menambahkan, beasiswa yang diterima adalah beasiswa penuh yang mencakup seluruh komponen, mulai dari biaya hidup hingga kebutuhan pembelajaran. Diharapkan kerja sama seperti ini dapat berkelanjutan.

"Untuk tahun ini kita lihat perkembangan, harapannya bisa tiap tahun dan ini adalah penuh, termasuk biaya hidup. Nilai persisnya akan dicek. Pokoknya yang akan ikut program kita sesuai dengan kurikulum kita dengan standar yang sudah kita tetapkan bersama anak-anak kita," ucap Prabowo.

Sementara itu Zuhair Al-Shun menilai program beasiswa itu merupakan wujud kerja sama penting antara dua negara.

