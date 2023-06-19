Berpusat di Darat, Ini Pemicu Gempa Magnitudo 4,6 yang Guncang Mojokerto

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 4,6 mengguncang Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), Senin 19 Juni 2023, pukul 20.44 WIB.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa ini dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan.

“Gempabumi Mojosari, Mojokerto Magnitudo 4,6 kedalaman 9 km malam ini dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan. Gempa ini tidak terletak pada jalur Sesar Surabaya,” ungkap Daryono dikutip dari laman media sosial pribadinya.

Sementara itu, pusat gempa berada di darat 10 km Timur Laut Kabupaten Mojokerto pada koordinat 7.49 Lintang Selatan – 112.54 Bujur Timur. Gempa berpusat di kedalaman 9 kilometer.

“Gempa Mag:4.6, 19-Jun-23 20:44:01 WIB, Lok:7.49 LS,112.54 BT (10 km TimurLaut Kab-Mojokerto-Jatim), Kedalaman:9 Km dirasakan di Mojokerto III - IV MMI, Pasuruan, Surabaya, Lamongan, Gresik III MMI, Sidoarjo II-III MMI,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan gempa dirasakan di Mojokerto III - IV MMI, Pasuruan, Surabaya, Lamongan, Gresik III MMI, Sidoarjo II-III skala MMI.

(Erha Aprili Ramadhoni)