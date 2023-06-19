Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Hujan Guyur Jakpus dan Jakbar, Waspada Potensi Angin Kencang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |04:37 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Guyur Jakpus dan Jakbar, Waspada Potensi Angin Kencang
BMKG prakirakan hujan guyur Jakarta hari ini. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta berawan pada Senin (19/6/2023).

Berdasarkan data dari situs BMKG, pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan berawan.

Beranjak siang hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Wilayah lainnya di Ibu Kota diperkirakan berawan.

Pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Prakiraan cuaca diprediksi berlanjut hingga dini hari.

Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 70-95%.

Sementara itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada terhadap potensi hujan diserta kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jakpus dan Jakbar pada sore hari.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
