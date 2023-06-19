Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Celurit Untuk Tawuran di Salah Besar Jakpus, Enam Remaja Diringkus Polisi

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |05:27 WIB
Bawa Celurit Untuk Tawuran di Salah Besar Jakpus, Enam Remaja Diringkus Polisi
A
A
A

JAKARTA - Enam remaja di Sawah Besar Jakarta Pusat diamankan polisi lantaran hendak melakukan tawuran, Minggu, (18/6/2023). Saat diamankan, polisi mendapati senjata tajam (Sajam) yang dibawa remaja tersebut untuk tawuran.

Kapolsek Sawah Besar, AKP Dhanar Dhono Vernandhie mengatakan mereka hendak tawuran di Jalan Kartini XVIII, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Iya benar ada 6 yang kita amankan karena mereka hendak tawuran," ucap ujarnya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, penangkapan para remaja ini bermula ketika polisi melakukan patroli. Di tangah jalan, sejumlah warga memberhentikan polisi yang tengah berpatroli dengan mobil untuk melaporkan peristiwa tersebut.

"Dapat laporan tersebut pihak kepolisian langsung merespon dan mengamankan 6 remaja, barang bukti sajam jenis cerurit turut diamankan," ucapnya.

Keenam remaja itu pun kini telah diamankan dan dimintai keterangan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pelajar Sawah Besar Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193259//tawuran_di_manggarai-Ej0M_large.jpg
Tawuran Pecah di Manggarai, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098//tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement