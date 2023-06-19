Bawa Celurit Untuk Tawuran di Salah Besar Jakpus, Enam Remaja Diringkus Polisi

JAKARTA - Enam remaja di Sawah Besar Jakarta Pusat diamankan polisi lantaran hendak melakukan tawuran, Minggu, (18/6/2023). Saat diamankan, polisi mendapati senjata tajam (Sajam) yang dibawa remaja tersebut untuk tawuran.

Kapolsek Sawah Besar, AKP Dhanar Dhono Vernandhie mengatakan mereka hendak tawuran di Jalan Kartini XVIII, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Iya benar ada 6 yang kita amankan karena mereka hendak tawuran," ucap ujarnya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, penangkapan para remaja ini bermula ketika polisi melakukan patroli. Di tangah jalan, sejumlah warga memberhentikan polisi yang tengah berpatroli dengan mobil untuk melaporkan peristiwa tersebut.

"Dapat laporan tersebut pihak kepolisian langsung merespon dan mengamankan 6 remaja, barang bukti sajam jenis cerurit turut diamankan," ucapnya.

Keenam remaja itu pun kini telah diamankan dan dimintai keterangan.

(Khafid Mardiyansyah)