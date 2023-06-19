Sering Terjadi Kecelakaan, KAI Buka Opsi Tutup Permanen Perlintasan Sebidang Liar di Citayam-Depok

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi menutup permanen perlintasan sebidang liar diantara Stasiun Citayam dan Depok atau tepatnya Rawa Indah, Pondok Terong, Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Hal itu buntut laka lantas sebuah angkot jurusan Terminal Depok-Depok II tertemper KRL usai nyangkut di perlintasan sebidang dan ringsek.

Pelaksana Harian Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih menyebut saat ini pihaknya telah menutup sementara perlintasan sebidang liar dilokasi tersebut dengan membuat tiang beton.

"Benar di lokasi kejadian, saat ini belum permanen tapi Sesuai UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka ke depannya tentu idealnya akan ditutup permanen," kata Feni saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

Feni menyebut KAI Daop 1 Jakarta juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Pemkot Depok dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan terus mensosialisasikan kepada warga sekitar.

"Terus berkoordinasi dengan Pemda, DJKA Kemenhub dan kewilayahan serta sosialisasi kepada warga dan pengguna jalan," ucapnya.