Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sering Terjadi Kecelakaan, KAI Buka Opsi Tutup Permanen Perlintasan Sebidang Liar di Citayam-Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |06:39 WIB
Sering Terjadi Kecelakaan, KAI Buka Opsi Tutup Permanen Perlintasan Sebidang Liar di Citayam-Depok
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi menutup permanen perlintasan sebidang liar diantara Stasiun Citayam dan Depok atau tepatnya Rawa Indah, Pondok Terong, Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Hal itu buntut laka lantas sebuah angkot jurusan Terminal Depok-Depok II tertemper KRL usai nyangkut di perlintasan sebidang dan ringsek.

Pelaksana Harian Manager Humas Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih menyebut saat ini pihaknya telah menutup sementara perlintasan sebidang liar dilokasi tersebut dengan membuat tiang beton.

"Benar di lokasi kejadian, saat ini belum permanen tapi Sesuai UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka ke depannya tentu idealnya akan ditutup permanen," kata Feni saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

Feni menyebut KAI Daop 1 Jakarta juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Pemkot Depok dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan terus mensosialisasikan kepada warga sekitar.

"Terus berkoordinasi dengan Pemda, DJKA Kemenhub dan kewilayahan serta sosialisasi kepada warga dan pengguna jalan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190579/krl-k9xF_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190563/krl-vWjU_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement