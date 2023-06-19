Banjir Luapan Kali Licin di Depok, Sejumlah Kendaraan Mogok

DEPOK - Jalan Raya Sawangan-Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, macet parah imbas banjir luapan Kali Licin meski tidak diguyur hujan pada Senin (19/6/2023) pagi ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia, kemacetan dari arah Sawangan dan sekitarnya mengular dari simpang Mampang hingga ke Pintu Tol Sawangan. Sedangkan arah sebaliknya kemacetan mengular dari simpang Mampang hingga ke Superindo Puri Depok Mas.

Banjir merendam Jalan Kali Licin, Jalan Pramuka Raya dan Jalan Raya Sawangan Mampang. Banjir juga merendam permukiman warga di sekitar bantaran Kali Licin tersebut.

Terlihat sejumlah kendaraan roda dua dan empat nekat menerobos genangan banjir. Tak jarang motor maupun angkot mogok dan terpaksa didorong menerjang banjir.

Lebih lanjut terlihat pula petugas Satlantas Polres Metro Depok, Bhabinsa TNI, serta petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok membantu mengatur lalu lintas.

(Fakhrizal Fakhri )