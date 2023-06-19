Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua RT: Banjir di Sawangan Biar Kata Tak Hujan Dapat Air Kiriman dari Bogor Pasti Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |08:55 WIB
Ketua RT: Banjir di Sawangan Biar Kata Tak Hujan Dapat Air Kiriman dari Bogor Pasti Banjir
Banjir di Jalan Raya Sawangan (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Jalan Raya Sawangan-Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat macet imbas banjir luapan Kali Licin meski tidak diguyur hujan pada Senin (19/6/2023) pagi.

Ketua RT 1 RW 10 Mampang, Pancoran Mas, Jauhadi mengatakan banjir bahwa imbas luapan Kali Licin terjadi sejak pukul 05.00 WIB. Menurutnya, meski wilayah Depok tidak diguyur hujan, air kiriman dari Bogor datang pasti banjir.

"Banjir dari jam 5. Ini biasa memang biar kata nggak hujan kalau air kiriman dari Bogor pasti banjir," kata Jauhadi saat ditemui dilokasi, Senin (19/6/2023).

"Luapan Kali Licin," tambahnya.

Pantauan MNC Portal Indonesia kemacetan dari arah Sawangan dan sekitarnya mengular dari simpang Mampang hingga ke Pintu Tol Sawangan. Sedangkan arah sebaliknya kemacetan mengular dari simpang Mampang hingga ke Superindo Puri Depok Mas.

Banjir merendam Jalan Kali Licin, Jalan Pramuka Raya dan Jalan Raya Sawangan Mampang. Banjir juga merendam permukiman warga di sekitar bantaran Kali Licin tersebut.

Halaman:
1 2
      
