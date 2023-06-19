Diduga Korsleting Listrik, Vihara di Tambora Ludes Dilahap Api

JAKARTA - Sebuah vihara terbakar di Jalan Angke Indah, Tambora, Jakarta Barat pada Senin (19/6/2023) pagi. Kebakaran itu diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

"Dugaan penyebab, diduga karena konsleting listrik," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifuddin dalam keterangannya.

Syarifuddin mengatakan, kebakaran itu sebelumnya dilaporkan pada pukul 4.58 WIB. Warga mendatangi pos angke menginformasikan adanya kebakaran sebuah vihara.

Pihaknya kemudian mengerahkan sebanyak 8 unit yang diisi 36 personel ke lokasi kejadian. Proses pemadaman, kata Syarif, berlangsung cepat.

"Pukul 06.00 WIB, pemadaman telah selesai," ucapnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Walau demikian, kerugian materil ditaksir mencapai Rp300 juta.

(Fakhrizal Fakhri )