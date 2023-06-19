Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ciduk Pelaku yang Viral Pukul Pria Pakai Batu di Pancoran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |09:18 WIB
Polisi Ciduk Pelaku yang Viral Pukul Pria Pakai Batu di Pancoran
JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah menangkap pelaku pemukulan seorang pria menggunakan batu di Jalan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan yang peristiwanya sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

"Iyah sudah kami amankan pelaku, inisialnya AS," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Panji Ali Chandra saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, pelaku yang ditangkap polisi itu merupakan teman korban, yang mana korban pun mengenal pelaku. Dari situ, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi identitas pelaku pemukulan tersebut.

"Diamankan di kos-kosannya daerah Jagakarsa. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaku saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi guna mendalami motif pemukulan tersebut. Adapun korban telah membuat laporan ke polisi terkait dugaan penganiayaan beberapa waktu lalu pasca peristiwa itu viral di media sosial.

(Khafid Mardiyansyah)

      
