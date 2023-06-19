Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senin Pagi, Jalan TB Simatupang Macet Parah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |09:38 WIB
Senin Pagi, Jalan TB Simatupang Macet Parah
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di Jalan TB. Simatupang pada pagi hari ini terpantau mengalami kemacetan cukup parah.

Berdasarkan pantauan langsung, Senin (19/6/2023), arus lalin sudah mengalami kemacetan sejak kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tepatnya di seberang Rumah Sakit Pasar Rebo.

Kendaraan roda empat dan dua terpantau mengalami kepadatan. Bahkan, untuk motor hanya bisa memacu dalam kecepatan 0-10 Km/jam.

Kemacetan masih terus dialami oleh pengendara sampai dengan pertigaan Cijantung, Jakarta Timur. Kepadatan terjadi untuk kendaraan yang mengarah ke wilayah Jakarta Selatan.

Selanjutnya, memasuki kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pengendara bisa mulai memacu kendaraannya lantaran kondisi jalan cukup lengang.

Halaman:
1 2
      
