INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hati-Hati! Jalan Raya Jakarta-Bogor Terendam Banjir Imbas Kali Pasar Induk Kramat Jati Meluap

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:58 WIB
Hati-Hati! Jalan Raya Jakarta-Bogor Terendam Banjir Imbas Kali Pasar Induk Kramat Jati Meluap
Foto: @jktinfo
A
A
A

JAKARTABanjir melanda ruas Jalan Raya Jakarta-Bogor pada Senin 19 Juni 2023. Banjir diakibatkan meluapkan air dari kali di depan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @jktinfo, terlihat kemacetan terjadi akibat luapan air. Pengendara harus menerobos genangan air yang cukup tinggi di jalan tersebut.

"Air meluap di Pasar Induk-Hek,” tulis akun tersebut.

Adapun kemacetan terjadi dari arah Cijantung hingga lampu merah HEK, juga Jalan Garuda TMII hingga lampu merah HEK. Sejumlah pasukan oranye Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terlihat berada di lokasi untuk menangani banjir.

Warganet mengungkapkan keheranannya atas meluapnya kali di wilayah tersebut. “Hah...emang ujan tadi pagi?” tulis seorang netizen.

(Qur'anul Hidayat)

      
