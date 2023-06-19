Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timnas Indonesia Vs Argentina di SUGBK, Polisi Terapkan Keamanan Tiga Lapis

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:20 WIB
Timnas Indonesia Vs Argentina di SUGBK, Polisi Terapkan Keamanan Tiga Lapis
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Kepolisian menerapkan pengamanan tiga lapis dalam gelaran FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

"Sesuai ketentuan, ring 1 sampai dengan ring 3," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, saat dikonfirmasi pada Senin (19/6/2023).

Sebanyak 5.596 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan laga tersebut. Pengamanan ring 1 akan mengamankan seluruh akses masuk ke dalam stadion.

