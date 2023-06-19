Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Air Kali Baru Meluap Genangi Jalan Perempatan Hek, Sejumlah Pemotor Tergelincir

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:33 WIB
Air Kali Baru Meluap Genangi Jalan Perempatan Hek, Sejumlah Pemotor Tergelincir
Pemotor tergelincir akibat genangan air dari luapan Kali Baru. (Foto: M Farhan)




JAKARTA - Kali Baru yang melintasi Jalan Raya Bogor, Kramatjati, Jakarta Timur meluap hingga mengakibatkan banjir setinggi 30 Cm di perempatan Hek. Genangan air yang meluap pada Senin pagi ini mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor tergelincir.

Salah satu penumpang ojek online (ojol), Fania (32) mengatakan arus genangan yang kencang mengakibatkan ojeknya tergelincir. Meski ia sudah terbiasa, luapan Kali Baru tersebut mengganggu perjalanannya untuk pergi bekerja.

"Saya jatuh ini karena ojol yang saya tumpangi tergelincir. Sepertinya saya pulang dulu untuk ganti baju soalnya pada basah ini pakaian kerja," kata Fania di depan lampu merah Hek, Senin (19/6/2023).

Fania berharap kejadian tersebut segera ditangani, terlebih lagi sudah sering terjadi. Dia pun mengeluhkan banyaknya sampah di Kali Baru yang menyebabkan aliran Kali tersendat sehingga meluap.

"Saya berharap semoga jangan ada lagi yang buang sampah sembarang ke Kali Baru. Soalnya ini sudah sering sekali terjadi (genangan air)," terang Fania.

Sementara itu, pengemudi Ojol yang membawa Fania, Nuridin (37) mengaku baru pertama kali melintasi genangan air di perempatan Hek tersebut. Dia pun sedikit kesal karena terganggu sehingga mengakibatkan penumpangnya ikut tergelincir.

"Saya sih baru pertama kali, tapi gegara genangan air ini langsung jatuh tergelincir gitu. Jelas mengganggu sekali ini luapan Kali. Semoga jangan begini lagi lah ke depannya," harapnya.

