Aksi Maling Sepeda Seharga Rp10 Juta di Kampung Cerewet Terekam CCTV

BEKASI - Aksi pria maling sepeda seharga Rp10 juta terekam kamera CCTV. Pelaku menjalankan aksinya di Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur.

Dalam rekaman CCTV yang veredar pelaku terlihat mengintai terlebih dahulu perumahan yang dijajakinya. Ia terlihat beraksi seorang diri dengan berjalan kaki.

Saat mendapatkan target rumah yang ingin dicuri, pria tersebut langsung masuk halaman rumah. Ia terlihat santai membuka pagar layaknya rumah kepemilikannya sendiri.

“Kejadian itu terjadi di rumah kakak (ipar) saya pada Jumat lalu,” kata PH, adik korban, Senin (19/6/2023).

PH mengatakan, kakaknya sempat mendengar suara gesekan yang datang dari halaman rumahnnya. Kendati demikian, bunyi itu dihiraukannya gegara menduga suara itu datang dari kucing.

"Cuma mungkin dikira kucing, jadi enggak bangun langsung," ungkapnya.

Korban baru mengetahui kehilangan sepeda gunungnya saat pagi hari.