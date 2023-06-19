Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Maling Sepeda Seharga Rp10 Juta di Kampung Cerewet Terekam CCTV

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:13 WIB
Aksi Maling Sepeda Seharga Rp10 Juta di Kampung Cerewet Terekam CCTV
Ilustrasi (Foto : Tech Radar)
A
A
A

BEKASI - Aksi pria maling sepeda seharga Rp10 juta terekam kamera CCTV. Pelaku menjalankan aksinya di Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur.

Dalam rekaman CCTV yang veredar pelaku terlihat mengintai terlebih dahulu perumahan yang dijajakinya. Ia terlihat beraksi seorang diri dengan berjalan kaki.

Saat mendapatkan target rumah yang ingin dicuri, pria tersebut langsung masuk halaman rumah. Ia terlihat santai membuka pagar layaknya rumah kepemilikannya sendiri.

“Kejadian itu terjadi di rumah kakak (ipar) saya pada Jumat lalu,” kata PH, adik korban, Senin (19/6/2023).

PH mengatakan, kakaknya sempat mendengar suara gesekan yang datang dari halaman rumahnnya. Kendati demikian, bunyi itu dihiraukannya gegara menduga suara itu datang dari kucing.

"Cuma mungkin dikira kucing, jadi enggak bangun langsung," ungkapnya.

Korban baru mengetahui kehilangan sepeda gunungnya saat pagi hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement