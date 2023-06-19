Perkenalkan Game Fight of Legend se Jabodetabek, PT Esport Kunjungi 100 Sekolah

TANGERANG SELATAN - PT Esport Stars Indonesia (ESI) akan mengunjungi 100 sekolah di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal itu dilakukan untuk mengenalkan sejak dini pada siswa tentang olah raga elektronik sports (eSports).

"Target kita itu adalah 100 sekolah untuk di Jabodetabek," kata Competition Section Head PT ESI, Nielson Tanaya, di SMP 3 Kebangsaan, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (15/06/23).

Sebagaimana diketahui, PT ESI kini tengah memerkenalkan Fight of Legend (FOL) ke siswa jenjang SMP dan SMA. Acara itu dikemas dalam bentuk kompetisi yang memerenutkan hadiah menarik.

Kegiatan Goes to Campus ini mulai dilakukan pada bulan Mei 2023 lalu. Sukses dan meriahnya kegiatan FOL Goes to School & Campus di ketiga lokasi sebelumnya dibuktikan dengan antusias para pelajar dan mahasiswa yang cukup tinggi.

Hal itu kemudian mendorong tim PT ESI untuk melakukan kunjungan ke beberapa sekolah lain. Rangkaian kegiatan yang telah disiapkan pada event ini dimulai dengan pengenalan terkait game Fight of Legends kepada para peserta dan dilanjut Daily Challenge dihari pertama, dan Leveling Contest serta Mini Tournament pada hari kedua.