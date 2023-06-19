Mobil Taksi Online Terguling ke Parit di Bogor Gara-Gara Sopir Mengantuk

BOGOR - Mobil taksi online terguling ke dalam parit di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kapolsek Tamansari Iptu Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Mobil tersebut sudah ditemukan warga dalam kondisi terguling ke parit pinggir jalan tanpa pengemudi.

"Dari warga tadi jam 05.00 WIB, warga mungkin yang pulang dari masjid pak itu ada mobil ke bawah. Kita cek lah sampai ke bawah ke parit tidak ada orang," kata Agus dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).

BACA JUGA:

Selanjutnya, polisi pun melakukan evakuasi mobil tersebut dengan derek. Tak lama, pengemudi mobil datang ke lokasi dalam kondisi masih bugar.

"Saat evakuasi pengemudi baru dateng ke TKP. Saya tanya mas bukan yang bawa mobilnya? Iya pak katanya. Itu gimana kejadiannya? Ngantuk Pak abis dari Jakarta dia bilang gitu. Gak ada (luka), saya lihat cuma lecet dikit di hidung kecil doang," jelasnya.

BACA JUGA:

Kepada polisi, pengemudi mengaku pulang ke rumah usai kecelakaan. Mobil dan pengemudi tersebut dibawa ke Unit Laka Lantas Dramaga.