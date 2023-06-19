Diguyur Hujan Deras, 2 Titik Longsor Terjadi di Kota Bogor

BOGOR - Tanah longsor terjadi di dua titik di wilayah Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja beberapa warga terdampak longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan, longsor yang pertama terjadi di Kampung Ciheleut, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah sekira pukul 00.00 WIB dini hari tadi.

"Tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas deras yang mengguyur di wilayah tersebut," kata Teo dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Adapun longsor terjadi pada tembok penahan tanah (TPT) dengan tinggi 10 meter dan panjanh 13 meter yang berada dekat pemakaman umun. Material longsoran menimpa kamar mandi umum dan menjebol tembok kamar mandi serta menimpa rumah Eti Rohayati (1 KK/2 jiwa) dan Inah (1 KK/2 jiwa).