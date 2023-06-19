Jakarta Diguyur Hujan, Jalan Sudirman Arah Bundaran Senayan Macet

, Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:12 WIB

Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Senayan, Jakarta macet (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Senin (19/6/2023) siang. Lalu lintas pun mengalami kepadatan.

TMC Polda Metro Jaya mengimbau agar para pengendara untuk berhati-hati karena jarang pandang terbatas.

"Sebagian wilayah DKI Jakarta mulai diguyur hujan. Tetap hati-hati , waspadai jarak pandang terbatas dan jaga jarak aman kendaraan Anda," tulis @TMCPoldaMetro.

Untuk arus lalu lintas, berdasarkan pantauan TMC Polda Metro Jaya, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta mengalami kepadatan yang menuju Bundaran Senayan.

"Situasi arus lalu lintas di Jl Jenderal Sudirman Semanggi menuju arah Bundaran Senayan terpantau padat," imbuhnya.

(Arief Setyadi )