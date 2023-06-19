Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan, Jalan Sudirman Arah Bundaran Senayan Macet

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:12 WIB
Jakarta Diguyur Hujan, Jalan Sudirman Arah Bundaran Senayan Macet
Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Senayan, Jakarta macet (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta pada Senin (19/6/2023) siang. Lalu lintas pun mengalami kepadatan.

TMC Polda Metro Jaya mengimbau agar para pengendara untuk berhati-hati karena jarang pandang terbatas.

"Sebagian wilayah DKI Jakarta mulai diguyur hujan. Tetap hati-hati , waspadai jarak pandang terbatas dan jaga jarak aman kendaraan Anda," tulis @TMCPoldaMetro.

Untuk arus lalu lintas, berdasarkan pantauan TMC Polda Metro Jaya, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta mengalami kepadatan yang menuju Bundaran Senayan.

"Situasi arus lalu lintas di Jl Jenderal Sudirman Semanggi menuju arah Bundaran Senayan terpantau padat," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103/viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement