HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelatih Argentina Puji SUGBK, Effendi Syahputra: Kualitas Internasional, Layak dan Siap Gelar Pertandingan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:37 WIB
Pelatih Argentina Puji SUGBK, Effendi Syahputra: Kualitas Internasional, Layak dan Siap Gelar Pertandingan
Effendi Syahputra (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, memuji rumput dan arsitektur Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Hal itu ia ungkapkan setelah melakoni dua kali latihan menjelang laga FIFA Matchday Timnas Indonesia Vs Argentina yang akan berlangsung nanti malam.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra menyatakan, SUGBK yang merupakan stadion kebanggaan masyarakat Indonesia memang sudah bertaraf internasional.

Effendi Syahputra, yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu, menyebutkan, stadion yang berlokasi di Senayan itu dipersiapkan bukan hanya untuk melawan Argentina saja.

Lebih dari itu, politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyatakan SUGBK telah dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20, namun batal terselenggara di Indonesia.

"Jadi tidak kaget lagi kita kalau kualitas dan kesiapan SUGBK sangat siap dan sangat layak menggelar pertandingan internasional terutama melawan klub juara dunia sekelas Argentina," ujar Effendi, Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
      
