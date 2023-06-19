Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Kawasan GBK Macet Jelang Pertandingan Indonesia Vs Argentina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:53 WIB
Lalin Kawasan GBK Macet Jelang Pertandingan Indonesia Vs Argentina
Lalin kawasan GBK macet jelang pertandingan Indonesia vs Argentina (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Jelang pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Argentina, lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta macet.

Berdasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Senin (19/6/2023), kemacetan terjadi tepat di depan pintu masuk GBK Gate 10. Terlihat para kendaraan roda empat harus tersendat lantaran banyak para penonton yang ingin masuk.

Petugas keamanan tampak mencoba mengurai kemacetan dengan mengarahkan para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi untuk parkir diluar area Gelora Bung Karno.

Sementara itu, kemacetan juga terlihat tepat di depan Gedung Kemenpora di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan GBK.

1. Arus dari arah Jalan Gatot Subroto yang menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi.

2. Arus dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang mengarah ke layang Landokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

