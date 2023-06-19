Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanah Vihara Amurva Bhumi Jadi Konflik, Wamen ATR/BPN Tinjau Lapangan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |15:54 WIB
Tanah Vihara Amurva Bhumi Jadi Konflik, Wamen ATR/BPN Tinjau Lapangan
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni meninjau vihara yang tengah berkonflik dengan pihak swasta (Foto: Kementerian ATR/BPN)
JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, meninjau Vihara Amurva Bhumi yang tengah berkonflik dengan pihak swasta.

“Dalam otoritas yang melekat dalam diri saya, maka saya akan kawal keadilan yang harus tegak,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Vihara yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Satrio No 2 Karet Semanggi, Jakarta Selatan, tersebut mendapatkan gugatan dari pihak swasta ke Pengadilan karena akses masuk ke Vihara dianggap tumpang tindih. Padahal menurut penuturan pihak Wihara, tanah tersebut mereka dapatkan dari hibah.

Ketua Umum Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Philip Kuncoro Wijaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengaku pihaknya sedang menjadi korban, dan sedang berupaya mencari keadilan. Ia bersyukur mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Kita berada dalam posisi menjadi korban, kita mulai berupaya. Dan upaya kita diperhatikan oleh Pak Wamen,” ucap Phillip.

Saat memberikan pengarahan, Raja Antoni menjelaskan, kejadian yang dialami oleh Vihara tersebut bukan hanya bertentangan dengan konstitusi tetapi juga dengan niat baik yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh rumah ibadah.

