Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Timnas Indonesia Vs Argentina di SUGBK, Suporter Padati Stasiun MRT Senayan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:30 WIB
Jelang Timnas Indonesia Vs Argentina di SUGBK, Suporter Padati Stasiun MRT Senayan
Suporter Timnas di MRT Senayan. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Animo suporter mulai terlihat di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Senayan, Jakarta Pusat menjelang pertandingan bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang akan dihelat Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Pantauan MPI di Stasiun MRT Senayan, suporter mengenakan jersey berwarna merah ciri khas Timnas Indonesia memenuhi rangkaian MRT dari Stasiun Dukuh Atas menuju Senayan. Tak jarang ada juga suporter yang mengenakan jersey Argentina berwarna biru putih.

Terlihat juga suporter membawa atribut syal yang dikalungkan di leher. Antrean di tap out atau pintu keluar Stasiun MRT Senayan pun tak terelakkan.

Suporter pun disambut cuaca Jakarta yang baru saja diguyur hujan dengan intensitas sedang. Tak hanya itu terlihat penjual atribut Timnas Indonesia dan Argentina pun menyambut suporter yang baru saja keluar dari Stasiun MRT Senayan.

 BACA JUGA:

Setidaknya, ada 60 ribu orang di dalam SUGBK nantinya, sebagaimana jumlah tiket yang dijual PSSI. Menarik menantikan apa yang akan tersaji pada laga bersejarah tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement