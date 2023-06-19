Jelang Timnas Indonesia Vs Argentina di SUGBK, Suporter Padati Stasiun MRT Senayan

JAKARTA - Animo suporter mulai terlihat di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Senayan, Jakarta Pusat menjelang pertandingan bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang akan dihelat Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Pantauan MPI di Stasiun MRT Senayan, suporter mengenakan jersey berwarna merah ciri khas Timnas Indonesia memenuhi rangkaian MRT dari Stasiun Dukuh Atas menuju Senayan. Tak jarang ada juga suporter yang mengenakan jersey Argentina berwarna biru putih.

Terlihat juga suporter membawa atribut syal yang dikalungkan di leher. Antrean di tap out atau pintu keluar Stasiun MRT Senayan pun tak terelakkan.

Suporter pun disambut cuaca Jakarta yang baru saja diguyur hujan dengan intensitas sedang. Tak hanya itu terlihat penjual atribut Timnas Indonesia dan Argentina pun menyambut suporter yang baru saja keluar dari Stasiun MRT Senayan.

BACA JUGA:

Setidaknya, ada 60 ribu orang di dalam SUGBK nantinya, sebagaimana jumlah tiket yang dijual PSSI. Menarik menantikan apa yang akan tersaji pada laga bersejarah tersebut.

(Qur'anul Hidayat)