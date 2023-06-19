Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! 3 Bocah di Bekasi Gasak Duit Kotak Amal Mushola untuk Main PS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:38 WIB
BEKASI - Aksi pencurian isi kotak amal terjadi di Mushola Al-Hidayah, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pelaku merupakan anak di bawah umur berjumlah tiga orang.

Ujang (33), warga sekitar mengatakan pencurian dilakukan pada Sabtu 17 Juni 2023 sore hari. Uang kotak amal baru disadari hilang pada malam harinya.

“Kemarin kan kejadian jam tiga sore, cuma ketahuannya jam sepuluh malam. Jadi ramai di luar (melihat CCTV),” kata Ujang, Senin (19/6/2023).

Pelaku merupakan anak yang baru duduk di bangku sekolah dasar (SD). Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjumlah tiga orang.

"Mereka naik sepeda, yang dua boncengan yang satu lagi jalan kaki. Infonya sih digunakan untuk main PS (Playstation),” katanya.

Total uang yang diambil berjumlah Rp300 ribu. Saat ketahuan, warga langsung melakukn mediasi dengan orang tiga anak-anak tersebut.

“Langsung hari itu (damai) waktu damai sekira pukul 22.00 WIB. Alhamdulillah udah damai dan diselesaikan kekeluargaan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
