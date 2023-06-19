Jelang Timnas Indonesia Vs Argentina, Lalin Sudirman Arah Bundaran Pemuda Senayan Macet

JAKARTA - Lalu lintas (lalin) Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat mengarah Bundaran Pemuda Senayan atau Blok M, Jakarta Selatan macet menjelang laga bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Senin (19/6/2023). Kick off pertandingan Fifa Matchday itu bakal berlangsung pukul 19.30 WIB.

Pantauan MPI, kemacetan mengular ke Simpang Susun Semanggi hingga Bendungan Hilir. Hal itu diperparah dengan jam pulang kerja perkantoran yang melewati Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Hanya saja terdapat antrean menjelang memasuki pintu masuk SUGBK FX Sudirman.

Kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman didominasi kendaraan roda dua dan empat. Terlihat petugas Satlantas Polda Metro Jaya mengatur kepadatan lalu lintas.

Berikut skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polda Metro Jaya:

1. Arus dari arah Jalan Gatot Subroto yang menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi.

2. Arus dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang mengarah ke layang landokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

3. Arus dari arah Bundaran Senayan yang menuju Jalan Pintu Satu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi.

4. Arus dari arah Jalan Mustopi yang menuju Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kanan menuju Jalan Hang Tuah Raya.