Hujan Angin Melanda Kota Bogor, Pohon Tumbang hingga Timpa Mobil

BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bogor. Terdapat enam titik pohon tumbang dan atap rumah terbang dari kejadian tersebut.

"Jadi dengan kondisi cuaca ekstrim pada sore ini adanya kejadian pohon tumbang dan atap terbang," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, Senin (19/6/2023).

Untuk pohon tumbang, berdasarkan data sementara berada di Jalan Salak, Binamarga, Malabar, Gang Loder dan Ciluer. Sedangkan atap rumah yang terbang berada di Sukasari dan Baranangsiang.

"Alhamdulillah sampai saat ini laporan masuk tidak ada korban," ungkapnya.

Dalam kejadian pohon tumbang tersebut, terdapat enam unit mobil yang tengaj terpakir tertimpa. Dua diantaranya mengalami kerusakan cukup berat.