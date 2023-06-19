Kali Setu Depok Meluap, Warganet: Serem Amat!

, Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:25 WIB

DEPOK - Kali Setu, Depok, dikabarkan meluap usai diguyur hujan deras. Informasi itu dibagikan akun Instagram @depok.update, Senin (19/6/2023).

"Hujan deras, kali setu sidomukti, studio alam meluap," tulis caption dalam unggahan video singkatnya.

Unggahan tersebut itu pun disukai ratusan warganet, beberapa dari mereka pun menulis di kolom komentar.

"Serem amat yaa kalau lg ngelup gitu Setu studio alam," tulis pemilik akun @lisa_hry***.

"Alhamdulillah Cibubur udah terang gaess semoga di Depok tidak ada korban bencana. Amiin," tulis akun @kenzi***.

Belum diketahui secara rinci terkait dampak dari luapan arus kali tersebut.

(Angkasa Yudhistira)