HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin, Lapak Pedagang di Setu Kemuning Bojonggede Porak-poranda

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:51 WIB
Hujan Angin, Lapak Pedagang di Setu Kemuning Bojonggede Porak-poranda
Lapak porak-poranda akibat angin kencang di Bogor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah lapak pedagang di kawasan Setu Kemuning, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, porak poranda. Lapak tersebut hancur diterjang hujan deras yang disertai dengan angin kencang.

"Kejadiannya lagi ujan angin," kata salah satu pedagang Yani (30), Senin (19/6/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pukul 14.30 WIB. Saat kejadian, terdapat beberapa orang sedang berteduh yang langsung berlarian menyelamatkan diri.

 BACA JUGA:

"Banyak gak keitung, orang lagi pada ngopi. Iya saya juga langsung lari," ungkapnya.

Dalam kejadian ini, terdapat beberapa lapak pedagang lain di lokasi yang sama juga mengalami kerusakan. Belum diketahui pasti jumlah kerugian materi yang dialami pedagang dalam bencana ini.

"(Yang rusak) lima. Gak tahu (belum dihitung)," tuturnya.

