HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pecah di Glodok, ABG Luka Bersimbah Darah

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:28 WIB
Barang bukti tawuran di Glodok, Jakarta Barat (Foto: Ist)
JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di Jalan Kemenangan V RT10/04, Kelurahan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Akibat tawuran tersebut, seorang remaja berinisial FH (15 ) menjadi korban dengan menderita luka-luka.

Wakapolsek Tamansari Kompol Ramondias mengatakan, peristiwa tawuran itu terjadi pada Sabtu 17 Juni 2023 malam. Kejadian tersebut bermula dari aduan masyarakat terkait adanya seorang remaja yang menjadi korban tawuran.

"Tak lama, kami mengamankan dua pelaku," kata Ramondias dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Ramondias menyebut, kedua pelaku yakni RA (16) berperan melukai betis kaki kanan korban, dan FH (17) berperan melukai bagian paha kaki kanannya.

Sementara itu, dua pelaku yang masih dikejar yakni WO berperan melukai bagian pantat sebelah kanan korban dan RO memukul dan menusuk korban dengan anak panah.

Adapun kondisi korban, saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit (RS) Tarakan. "Korban mengalami luka robek pada bagian paha kaki kanan, pantat sebelah kanan dan tangan kanan akibat sabetan senjata tajam," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
