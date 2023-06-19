Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Penjual Tiket Palsu Indonesia Vs Argentina Ditangkap Polisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:37 WIB
4 Penjual Tiket Palsu Indonesia Vs Argentina Ditangkap Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat pelaku pengedar tiket palsu menjelang Fifa Match Day Indonesia Vs Argentina. Sebanyak 1.200 tiket palsu dan hologram berhasil diamankan dari para pelaku.

“Kami sudah menyita barang bukti tiket palsu dan hologram pertandingan timnas Indonesia lawan Argentina sebanyak 1.200,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudinsaat, Senin (19/6/2023).

Ia mengatakan, empat orang pelaku berinisial WH (26) yang menjadi otak dalam kasus ini, H (20), AS (21) dan IA (25). Pihaknya juga terus mengembangkan kasus ini guna menemuka pelaku baru.

“Sekarang masih kita kembangkan apakah ada pelaku lain terlibat dalam pembuatan tiket palsu laga timnas Indonesia melawan Argentina,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Patar Mula Bona, mengatakan empat orang pelaku itu berhasilkan diamankan sejak kemarin malam. Keempat orang itu, diamankan sebelum digelarnya Fifa Match Day, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

“Semalam kita tangkap empat pelaku berinisial WH (26) yang menjadi otak dalam kasus ini, H (20), AS (21) dan IA (25),” kata Bona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164517/pemalsuan-jGwA_large.jpg
Tok! Charlie Chandra Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160989/charlie-cHRi_large.jpg
Jaksa Tuntut Charlie Chandra 5 Tahun Penjara Terkait Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157415/penjara-Cd9f_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Oli Palsu di Tangerang, 8 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148222/pemalsuan-E3tB_large.jpg
Pemalsu Materai Bernilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Begini Trik Licik Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/338/3148139/tersangka-MGb3_large.jpg
Polres Bogor Kota Tangkap Dua Pelaku Pemalsuan Tanggal Kadaluarsa Susu Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142163/skincare_palsu-QW3K_large.jpg
Fantastis, Omzet Sindikat Skincare Palsu 'GlowGlowing' Capai Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement