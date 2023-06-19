4 Penjual Tiket Palsu Indonesia Vs Argentina Ditangkap Polisi

JAKARTA - Petugas Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat pelaku pengedar tiket palsu menjelang Fifa Match Day Indonesia Vs Argentina. Sebanyak 1.200 tiket palsu dan hologram berhasil diamankan dari para pelaku.

“Kami sudah menyita barang bukti tiket palsu dan hologram pertandingan timnas Indonesia lawan Argentina sebanyak 1.200,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudinsaat, Senin (19/6/2023).

Ia mengatakan, empat orang pelaku berinisial WH (26) yang menjadi otak dalam kasus ini, H (20), AS (21) dan IA (25). Pihaknya juga terus mengembangkan kasus ini guna menemuka pelaku baru.

“Sekarang masih kita kembangkan apakah ada pelaku lain terlibat dalam pembuatan tiket palsu laga timnas Indonesia melawan Argentina,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Patar Mula Bona, mengatakan empat orang pelaku itu berhasilkan diamankan sejak kemarin malam. Keempat orang itu, diamankan sebelum digelarnya Fifa Match Day, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

“Semalam kita tangkap empat pelaku berinisial WH (26) yang menjadi otak dalam kasus ini, H (20), AS (21) dan IA (25),” kata Bona.