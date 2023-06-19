Matchday Argentina Vs Indonesia, Sejumlah Jalan di Jakarta Macet Total

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Senayan mengalami kemacetan parah. Kemacetan diduga akibat adanya laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Argentina dan hujan yang melanda Jakata siang tadi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, kemacetan parah terjadi di sejumlah titik kemacetan terjadi di DKI Jakarta mulai dari bundaran patung kuda hingga Semanggi. Masyarakat pengguna sepeda motor dan mobil saling kelakson untuk mencari celah padatnya jalanan.

Kemacetan parah juga terjadi di sepanjang jalan dari arah Senayan menuju HI. Tisak hanya di jalur utama, kemacetan parah juga terjadi dari arah Jalan KH Wahid Hasyim menuju jalan HI.

Kendaraan roda empat terlihat mengalami kemacetan parah. Sementara pengendara sepeda motor lebih leluasa karena menggunakan jalur sepeda.