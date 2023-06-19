Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Matchday Argentina Vs Indonesia, Sejumlah Jalan di Jakarta Macet Total

Erfan Maruf , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:51 WIB
<i>Matchday</i> Argentina Vs Indonesia, Sejumlah Jalan di Jakarta Macet Total
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Senayan mengalami kemacetan parah. Kemacetan diduga akibat adanya laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Argentina dan hujan yang melanda Jakata siang tadi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, kemacetan parah terjadi di sejumlah titik kemacetan terjadi di DKI Jakarta mulai dari bundaran patung kuda hingga Semanggi. Masyarakat pengguna sepeda motor dan mobil saling kelakson untuk mencari celah padatnya jalanan.

Kemacetan parah juga terjadi di sepanjang jalan dari arah Senayan menuju HI. Tisak hanya di jalur utama, kemacetan parah juga terjadi dari arah Jalan KH Wahid Hasyim menuju jalan HI.

Kendaraan roda empat terlihat mengalami kemacetan parah. Sementara pengendara sepeda motor lebih leluasa karena menggunakan jalur sepeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement