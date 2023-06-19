Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diterjang Hujan Angin, 11 Kampung Terdampak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:02 WIB
Bogor Diterjang Hujan Angin, 11 Kampung Terdampak
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Bogor. Terdapat beberapa rumah warga yang rusak terdampak kejadian tersebut.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, berdasarkan data sementara terdapat di 11 kampung di wilayah yang terdampak angin kencang. Bencana tersebut terdiri dari longsor, pohon tumbang dan rumah rusak.

"Longsor di wilayah Ciawi dan Caringin, angin kencang di Cibinong, Sukajaya dan Sukaraja masih ada beberapa yang dalam assessment," kata Jalaludin dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beberapa lokasi lain yang terdampak hujan deras dan angin kencang masih dalam penanganan oleh petugas.

Berikut data sementara bencana di wilayah Kabupaten Bogor :

Tanah Longsor

1. Kampung Cibolang, RT03 RW05, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi.

Terdampak : 1 unit rumah terancam (1 KK/4 jiwa) dan jalan lingkungan

Situasi akhir : TRC BPBD Kabupaten Bogor bergotong royong dengan unsur-unsur lainnya dan masyarakat melakukan upaya pembersihan material longsoran. Akses Jalan lingkungan warga sudah bisa dilalui.

Telusuri berita news lainnya
