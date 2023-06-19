Warga Tebet Senang Ikuti Nobar Indonesia-Argentina Bersama RPA Perindo

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar nonton bareng pertandingan antara Indonesia melawan Argentina di Angkringan Bang R, Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023) malam bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina. Warga yang mengikuti kegiatan itu mengaku senang Perindo bisa hadir bersama masyarakat.
Salah satu warga Tebet, Ananta,= berterima kasih pada RPA Perindo secara khusus yang telah menyediakan fasilitas nobar di angkringan Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan itu.
"Senang pastinya karena ada kebersamaan dalam nobar. Selain bisa lebih mengenal RPA Perindo, juga berdampak positif bagi pedagang di sini kan karena nobarnya di angkringan seperti ini," ujarnya di lokasi, Senin (19/6/2023).
Sementara itu, salah satu warga lainnya, Malindo menambahkan, dengan diadakannya nobar guna mendukung Timnas Indonesia, menandakan RPA Perindo peduli dengan kemajuan timnas Indonesia.