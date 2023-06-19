Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Kampung Melayu Bersangsur Surut

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:41 WIB
Banjir Kampung Melayu Bersangsur Surut
Banjir Kampung Melayu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Akibat hujan deras sejak Senin siang hingga sore tadi, banjir sempat menggenangi wilayah pemukiman Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara Jakarta Timur pada Senin (19/6/2023). Banjir yang datang bahkan sebelum hujan menerpa, diketahui kiriman dari luapan Kali hasil kiriman air bah dari Bogor, Jawa Barat.

Setelah hujan berangsur berhenti dan memasuki waktu sore hari, banjir di Kebon Pala tersebut pun berangsur surut. Seperti disampaikan oleh Ketua RT 013/04, Sanusi, genangan air di pemukimannya telah surut dari ketinggian sebelumnya.

"Sudah surut sekarang, ketinggian genangan air sekarang tinggal 50 CM. Tadi banjirnya sampai 90 Cm lah," ujar Sanusi kepada MPI saat dihubungi.

Salah satu warga Kebon Pala, Buston mengatakan banjir sudah menerjang wilayah pemukimannya sejak sekira pukul 12.23 WIB tadi. Ia pun mengatakan banjir tersebut datang karena kiriman hasil hujan di Bogor dan Depok.

"Kita sih sudah biasa, ini banjir kiriman dari Bogor dan Depok. Tetapi informasi kalau ada luapan Kali Ciliwung itu tadi belum ada, cuman kita sudah biasa," ujar Buston di pelataran depan rumahnya.

Buston mengatakan ketinggian permukaan genangan air ini mencapai satu setengah meter. Ia mengatakan seringnya banjir tersebut lantaran belum dibangunnya tanggul di pinggiran Kali.

"Ini banjir memang karena tanggulnya belum dibikin, kalau di (Jakarta)Selatan kan sudah tuh. Tinggal di Timur saja nih," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement