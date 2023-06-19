Emak-Emak di Manggarai Jaksel Antusias Bertemu Bacaleg Muda Perindo Diska Resha

Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra silaturahmi dengan warga Manggarai, Jakara. (MPI)

JAKARTA - Emak-emak RW 5 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan antusias bertemu bakal calon legislatif (bacaleg) muda Partai Perindo, Diska Resha Putra, dalam rangka silaturahmi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo itu didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Pemuda Partai Perindo, Doddy Toisuta.

Tak hanya emak-emak, bapak-bapak, pemuda, dan tokoh masyarakat setempat juga menghadiri silaturahmi tersebut.

"Kegiatan hari ini saya memperkenalkan diri saya sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dapil 8," kata Diska di lokasi, Senin (19/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut emak-emak dan warga lainnya aktif menggelar tanya jawab dengan Diska yang merupakan politikus Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Emak-emak itu mengutarakan isi hatinya kepada Diska tentang permasalahan yang kerap dihadapi.