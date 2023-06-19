Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pertandingan Indonesia Vs Argentina Usai, Jalanan Sekitar GBK Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |22:38 WIB
Pertandingan Indonesia Vs Argentina Usai, Jalanan Sekitar GBK Macet
Kemacetan di sekitar GBK usai pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina. (MPI/Riyan Rizki)
JAKARTA - Pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Argentina telah selesai di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023) malam. Lalu lintas di sekitar GBK tampak padat merayap.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi sekitar pukul 21.57 WIB, terlihat para penonton pertandingan meninggalkan area GBK.

Terlihat puluhan ojek online telah menunggu penonton tepat di Gate 10 GBK. Mereka menawarkan tumpangan langsung tanpa menggunakan aplikasi.

“Ayo-ayo langsung Palmerah,” ucap salah satu pengemudi ojek online itu.

Di sisi lain, terlihat polisi di lokasi mengatur arus lalu lintas. Polisi juga mengimbau penonton untuk hati-hati. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau para ojek online untuk tidak berhenti sembarangan yang menyebabkan kemacetan yang panjang.

“Awas, jangan parkir di situ, ini macet banget. Ayo pindah ke depan,” ujar salah satu petugas.

