Bacaleg Perindo Diska Resha Gelar Turnamen Olahraga di Cilandak

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo Diska Resha Putra terus mempersiapkan diri maju dalam Pileg 2024. Pada kontestasi tersebut, Diska akan maju sebagai bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dapil 8.

Diska menjelaskan, ia akan memperkenalkan diri melalui even olahraga. Menurutnya, sebagai politisi muda harus mempunyai kesamaan pandangan dalam pendekatan ke masyarakat, salah satu contohnya melalui olahraga.

"Insya Allah saya ini akan buat turnamen-turnamen kembali dalam bidang olahraga, bisa jadi futsal, mini soccer ataupun bulutangkis," kata Diska saat silaturahmi dengan warga RW 05, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- akan berjuang semaksimal mungkin pada 2024 mendatang.

Menurutnya, ia ingin menjadi perwakilan pemuda dari Partai Perindo yang bisa duduk di kursi parlemen Kebon Sirih.

"Saya harus mewakili anak muda di Kebon Sirih dari Partai Perindo," ujarnya.

Sebagai informasi, Partai Perindo partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Diberitakan sebelumnya, Setelah resmi mendaftarkan diri menjadi bacaleg lewat partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Diska kemudian mulai memperkenalkan diri ke warga Jakarta, khususnya dapil 8. Diska memperkenalkan dirinya lewat turnamen bulutangkis.