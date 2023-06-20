Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Bripka Andry Setor Rp650 Juta ke Atasan Sambangi Bareskrim, Ungkap Pengakuan Mengejutkan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:04 WIB
5 Fakta Bripka Andry Setor Rp650 Juta ke Atasan Sambangi Bareskrim, Ungkap Pengakuan Mengejutkan
Bripka Andry. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTABripka Andry Darma Irawan mendatangi Gedung Bareskrim Polri. Bripka Andry viral usai membuat pengakuan mengejutkan telah menyetor uang Rp650 jua ke atasannya di Kabupaten Rokan Hilir. Rahasia itu diungkapnya karena kesal tetap dimutasi oleh atasannya.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Update Laporan

Andry mengungkapkan bahwa, kedatangannya kali ini untuk mengaupdate laporan yang dibuatnya ke Divisi Propam Polri terkait dengan apa yang dialaminya. 

"Menanyakan tentang prosesnya, nah kan saya menunggu, dan diinformasikan tadi di dalam, saya menunggu 20 hari. Kita menunggu 20 hari, kita putuskan untuk kembali ke Riau," kata Andry di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

2. Mengadu ke LPSK

Andry mengaku selama dua pekan sudah berada di DKI Jakarta untuk mengurus pengaduannya di Mabes Polri maupun LPSK. 

"Saya sudah di sini 14 hari ya. Di Jakarta saya sudah dikuti proses ke LPSK juga, LPSK juga meminta saya buat laporan, makanya kita buat laporan ke yanduan Divpropam Mabes Polri.  Saya sudah sampaikan by phone melalui chat wa ke LPSK. Jadi saya menunggu apalagi syaratnya yang harus dipenuhi," ujarnya.

3. Berharap Segera Ditindaklanjuti

Menurut Andry, kehadirannya untuk memohon agar seluruh laporannya dan usahanya dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. 

"Di sini keadatangan saya memohon tentant permasalahan saya, untuk diperiksa agar hasilnya bisa Presisi, itu harapan besar saya dan keluarga," ucapnya.

